Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Avrupa Liginin 6. haftasında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oluyor. Gruptan 2. olarak çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, prestij maçına çıkacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Sanchez Martinez yönetiyor. Saat 23:00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar.

İLK 11'LER

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani