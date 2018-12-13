13 Aralık 2018, 21:43
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Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Fenerbahçe, Spartak Trnava

Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Fenerbahçe, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk oluyor. Saat 23:00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Avrupa Liginin 6. haftasında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oluyor. Gruptan 2. olarak çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, prestij maçına çıkacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Sanchez Martinez yönetiyor. Saat 23:00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar.

İLK 11'LER

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani

Avrupa,Spartak Trnava,Fenerbahçe
13 Aralık 2018 Perşembe 21:43



YORUMLAR (10)
FAİRBLAY: en yakışıklı başkan bizim başkan...
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SALİH: Fener maci alir kafanizi yormayin.
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YVZS: TÜRK TAKIMLARINI AVRUPADA DESTEKLİYOR BAŞARILAR DİLİYORUM. YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRÜN ARTIK YA. HAYIRLI CUMALAR
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BUSE NUR: Fener alamaz bu maçı alması için ali koçun gitmesi lazım yani ( bi BEŞİKTAŞ lı olarak fenerbahçeye başarılar ) :)
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METE: Bir Gs li olarak fb ye başarılar. Bjk elindeki fırsatı kaçırdı. Avrupada hepimiz birlik olmalıyız. İçerde de Gs nin hakkını yemeyinde Türk futbolu gelişsin.
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