Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'nda transfer

Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'nın, Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Berke Topçu'yu renklerine bağladığı bildirildi.

17.09.2019 17:40Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'nda transfer
Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'nın, Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Berke Topçu'yu renklerine bağladığı bildirildi.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, basketbola Erzincan Gençlik Spor Kulübünde başlayan 16 yaşındaki Berke Topçu'nun kısa sürede gösterdiği yüksek performans ile Fenerbahçe Spor Kulübü Basketbol Takımı yetkililerin dikkatini çektiği belirtildi.
Açıklamada, Topçu'nun, kulüp yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Genç Takımı'na transfer olduğu aktarıldı.
Sporcunun antrenörü Ali Şirin de sistematik ve planlı çalışma ile Erzincan gibi küçük şehirlerden üst seviye sporcular yetiştirilebileceğini söyledi.
Berke Topçu'ya spor hayatında başarılar dileyen Şirin, sporcunun yetişmesinde emeği olan ve ona bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.
Erzincan Gençlik ve Spor Kulübünün sporcu yetiştirmeye devam edeceğini vurgulayan Şirin, tüm basketbol sevenleri bu sporu yapmaya davet etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, basketbol, Erzincan, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:48 Manchester City'de stoper alarmı
19:44 MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
19:43 Canlı yayın duyurusu
19:42 Elneny ve Kayode PFDK'ye sevk edildi
19:38 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası Kocaeli'de başladı
19:35 Uğur Tütüneker: "Adanaspor maçını kazanmalıydık"
19:35 Çaykur Rizesporlu Aminu Umar: "Herkes bu takıma güvensin"