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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den Falette transferine ilişkin açıklama Açıklaması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette'in Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralanmasına ilişkin, "Takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi.

09.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:50Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den Falette transferine ilişkin açıklama Açıklaması
Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette'in Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralanmasına ilişkin, "Takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi." ifadesini kullandı.
Comolli, Falette'in transferiyle ilgili yeni açtığı Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Taraftarların Falette'i iyi karşılaması gerektiğini ifade eden sportif direktör Comolli, "Falette'in kiralanmasına, takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi. Başkanımızın kulübe yaptığı katkı düşünüldüğünde bu kararına saygı duyulmalı." şeklinde görüş belirtti.
Comolli açıklamasında, Rogon Menajerlik Ajansı ile arasında ticari ilişki bulunduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bugün basın ve sosyal medyada çıkan haberlerin aksine Rogon Ajansı ile ilişkim yok. Oyuncunun kulübe getirilmesi sürecinde Rogon Ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası da değildim. Ajansla yalnızca Tolga (Ciğerci) ve Luiz Gustavo'nun transferlerinde görüştüm. Son olarak, basın ve sosyal medyada haksız yorumlar yapılmasına yol açan şahsım ile Rogon Ajansı arasında ticari ilişki bulunduğuna dair iddialar yalandır. Bu saçma iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal süreç başlatacağım. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla."

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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