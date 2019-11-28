Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin fransız sportif direktörü Damien Comolli, FB TV'de çok önemli açıklamalarda bulundu. Takımdaki sakatlıklara değinen Comolli, Fenerbahçe'nin transfer rotası hakkında da bilgi verdi.

Comolli'nin açıklamaları şu şekilde;

"RAMİ İDDİALARI TAMAMEN DEDİKODU"

"Adil Rami hakkında son zamanlarda bir şeyler okudum. Kontratında bir madde varmış ve bu maddeyi kullanıp sözleşmesini feshedebilirmiş. Bu haber tamamen dedikodu. Gerçeklik payı yok. Rami çok çalışıyor, Sadık gibi. Serdar ve Zanka'dan daha az süre alsalar da çok çalışıyorlar. İkisi de çalışmalarını en iyi şekilde sürdürüyor."

"MAX KRUSE SAKATLIKTAN DÖNDÜ"

"Aslında iyi haberlerimiz var diyebilirim. Max Kruse takımla çalışmalara geri döndü. Kendisi çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil. Bu yüzden kendini sorguladı, nasıl daha hızlı geri dönebilirim diye. Zorlayıcı bir sakatlıktı açıkçası. Kasık ve quadriceps kası arasında bir bölgeydi. Dolayısıyla onun idmana dönmesi biraz zaman aldı ancak şu an döndü, durum pozitif. Samandıra'da sakatlandı, üst üste maçlar oynadığı için. Onunla yakından ilgilendik. Sahalara en kısa sürede dönebilmesi için çok uğraştık. Onun tekrar sakatlanmaması için risk almadık. Gerekli önlemleri aldık."

"MURIQI, GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA OLABİLİR"

"Vedat Muriqi'nin sakatlığını herkes gördü. Kasımpaşa maçında gerçekleşti. Milli arada yakından takip ettik. Kosova ile ilk milli maçı oynayabileceğini düşünüyordu. Ben, hocası, kulüp doktorları sürekli iletişim halindeydi. Aynı zamanda milli takım hocası ve doktoruyla iletişim kurduk. Oynayamayacağı kesinleşince aynı gün geri döndü, tedavisine başladı. İki gündür takımla birlikte çalışmalara katılıyor. Umarım, cumartesi günü maça çıkabilir. Eğer Vedat için önümüzdeki 48 saat için her şey iyi giderse, beklenenden daha kısa sürede sakatlığını atlatmış olacak. Burada kulüp doktorlarına da teşekkür ediyoruz. Düşündüğümüzden çok daha kısa sürede geri dönmüş olacak."

"TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Önümüzde yaklaşan transfer dönemiyle ilgili konuşmam gerekirse, eylül ayından beri çalışıyoruz. Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var. Bu sınırlamalar içerisinde çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde çok fazla genç oyuncu var. Bu genç oyuncuları nasıl daha çok geliştirebiliriz, nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz bunun üzerine çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."

"HASAN ALİ'NİN SAKATLIĞI ÇOK İLGİNÇTİ"

"Hasan Ali'nin yaz döneminde yaşadığı sakatlık çok ilginçti. Üst seviyedeki doktorlar ile konuştuğumuzda, 3 aydan daha fazla sürmesi beklenen sakatlığın 2.5 ayda nasıl geçtiğini sordular."

"WESTERLO'DAN İZİN İSTEDİK"

"Berke Özer gerçekten çok iyi ve etkili bir performans gösteriyordu. Takımını da ligde ikinci sıraya kadar çıkarmıştı. Oradaki herkesten performansından dolayı çok mutluydu. Biz de onu orada ziyarete gittik. Volkan Demirel, onu çok yakından takip ediyordu. Sakatlık yaşadı ve şanslıyız ki kulüp doktorumuz bir konferans için oradaydı. Çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Berke de sağlık ekibimize güveniyor. Westerlo'dan da tedavisini burada olması için izin istedik ve burada gerçekleşti. Çok iyi geçti. İki hafta sonra Belçika'da çalışmalara geri dönecektir."

"OKAN TURP ÇOK İYİ GİDERKEN SAKATLANDI"

"Bir de Okan Turp var. Okan Turp, kendi kalecisinden aldığı darbe nedeniyle antrenmanda sakatlık yaşadı. Kendi takım arkadaşının müdahalesiyle sakatlanmak en garibidir. İlk anda korktuğumuz kadar kötü değil sakatlığı. Tahminlerimize göre aralık ayı sonunda oynayacak durumuna gelecektir. Oynamak için hazır olacaktır. Çok iyi gidiyordu, bu sakatlığı çok kötü oldu onun açısından."