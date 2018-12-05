05 Aralık 2018, 11:54
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli: Erwin Koeman ile Yolumuza Devam Edeceğiz

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yeni hoca tartışmalarına son noktayı koydu: Koeman ile yolumuza devam edeceğiz.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Comolli, teknik direktör Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Damien Comolli'nin açıklamaları şöyle:

"KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

"Taraftarlar tepkilerinde haklı. Samandıra'daki herkes bu durumdan dolayı üzgün. Biz çalışarak galibiyet serisine başlayacağız. Taraftarı mutlu etmek için kazanmaya başlayacağız. Koeman ile devam ediyoruz. Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Ne onlardan ne bizden bir adım yok. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. İhtiyacımıza göre sürekli çalışıyoruz. Devre arası kampı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde araştırmalara yapıyoruz."

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:54



YORUMLAR (23)
BLD17: Comilinin futbol bilgisi var mı, var diyenler fenerin haline baksın
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FENERLİ: COMOLLİ SAYESİNDE ÇOK BÜYÜK İŞLER BAŞARDIK TARİHİMİZDE İLK KEZ DÜŞME HATTINDA OYNUYORUZ COMOLLİYLE DEVAM EDİLSİN(!)GETİRDİGİ OYUNCULAR MUAZZAM REYES MÜKEMMEL BİR TRANSFER DEFANSA KOY 20 GOL YİYELİM
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ALİ EMEÇ: sayın ALİ KOÇ eğer bu yazan haber doğru ise kendim ERZURUMLUYUM 59 yaşındayım artık ortada destekleyeceğimiz bir FENERBAHÇE KALMADIĞI için şu andan itibaren ailece efsanemiz sayın AYKUT KOCAMANIN çalıştırdığı KONYA SPOR taraftarı olacağız şunuda iyice anladıkki siz ve yönetim kurulu üyeleriniz başarısızlıklarınızı öertmek için yardımcı antrönerlere İFTİRA attınız eserinizle övünün tüm fenerbahçe düşmanları sizi yürekten alkışlıyor
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YAZIKBE: Ali KOÇ başkan, fenerbahçe kümeye yazıklar olsun feneri bu hale getirenlere
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NİHAT: başkan komolli ise doğru soylemiş
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