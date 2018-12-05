Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli: Erwin Koeman ile Yolumuza Devam Edeceğiz

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Comolli, teknik direktör Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Damien Comolli'nin açıklamaları şöyle:

"KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

"Taraftarlar tepkilerinde haklı. Samandıra'daki herkes bu durumdan dolayı üzgün. Biz çalışarak galibiyet serisine başlayacağız. Taraftarı mutlu etmek için kazanmaya başlayacağız. Koeman ile devam ediyoruz. Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Ne onlardan ne bizden bir adım yok. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. İhtiyacımıza göre sürekli çalışıyoruz. Devre arası kampı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde araştırmalara yapıyoruz."