Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli: PFDK Kararları Adaletsiz ve Haksız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 14-16 programına açıklamalarda bulundu.

PFDK'nın Soldado'ya 6, Jailson'a 8 maç ceza vermesini değerlendiren Comolli, Bu kararın adaletsiz ve haksız olduğunu düşünüyorum.Tabii ki hatalı olduğumuz yanlar var ama hatalı olmadığımız yanlar da var. Soldado, Belhanda tarafından iki defa saldırıya maruz kaldı. Bir tanesi maç sırasında bir tanesi de maçın sonundaydı. Tabii ki şu anda hukuki bir süreç var ve devam ediyor. Biz itiraz hakkımızı kullanacağız. Oyuncularımız için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bence PFDK'dan çıkan kararlar daha iyi olabilirdi" dedi.

"DİNAMO ZAGREB'İN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin ikinci sırada yer aldığı Avrupa Ligi D Grubu'ndaki durumu da değerlendirdi. Comolli, "Henüz grubu geçmedik. Önümüzde iki tane zorlu mücadele var. Birini evimizde diğerini deplasmanda oynayacağız. Grubu geçeceğimizi düşünüyorum. Ancak üst üste iki tane galibiyet aldığımızda grubu birinci olarak da tamamlayabiliriz. Tabii bu durumda Dinamo Zagreb'in de puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.