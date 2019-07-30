Fenerbahçe, Sporting Lizbon'un forveti Bas Dost'u gündemine aldı

Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçe bir golcü daha alacak ve işi sağlama bağlayacak. Kanarya'da öne çıkan isim ise Bas Dost. Portekiz'den gelen haberlere göre Sporting Lizbon'dan ayrılmayı kafasına koyan 30 yaşındaki golcüye en ciddi teklifi Fenerbahçe yaptı. Diğer adaylar Sevilla, Schalke, Bordeaux, Tigres olsa da sarı-lacivertliler bir adım önde görünüyor.

MENAJERİ FENERBAHÇE'Yİ AÇIKLADI

Oyuncunun menajeri Günther Neushaus, ciddi anlamda temasa geçen tek kulübün Fenerbahçe olduğunu belirtirken Kanarya'nın satın alma opsiyonu ile kiralama önerisi yaptığı vurgulandı. Daha önce de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Bas Dost teklife sıcak bakarken, Sporting Lizbon'un cevabı bekleniyor. Bas Dost'un Lizbon'da 35 maçta 23 gol, iki asisti var.

(Türkiye Gazetesi)