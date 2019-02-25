Fenerbahçe Stada Ulaştı

Spor Toto Süper Lig 23. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş
ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe
, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park
stadına ulaştı.
Beşiktaş derbisi için Can Bartu Tesisleri
'nden hareket eden Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla uğurladı. Yoğun güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde yola çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı. Takım stada girerken emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA