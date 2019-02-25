Fenerbahçe Stada Ulaştı

Spor Toto Süper Lig 23. hafta kapanış mücadelesinde <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a> ile deplasmanda karşılaşacak olan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a>, karşılaşmanın oynanacağı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/vodafone-park/' title='Vodafone Park'>Vodafone Park</a> stadına ulaştı. <a class='keyword' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a> derbisi için <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/can-bartu-tesisleri/' title='Can Bartu Tesisleri'>Can Bartu Tesisleri</a>'nden hareket eden <a class='keyword' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a>'yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla uğurladı. Yoğun güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde yola çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı <a class='keyword' href='/vodafone-park/' title='Vodafone Park'>Vodafone Park</a>'a ulaştı. Takım stada girerken emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.<br><br>(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)