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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak.

14.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:44Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak
, Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup 'la yarın deplasmanda karşılaşacak.
Geçen hafta sahasında 'ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde haftaya 5. sırada girdi.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Fenerbahçe'nin deplasman performansı kötü
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses yarın görev yapamayacak.
Kart cezası sona eren Nabil Dirar ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
Ceza sınırında 3 oyuncu
Fenerbahçe'de 16. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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