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Fenerbahçe, tahkim kurulu'na gidiyor

Fenerbahçe; Aytemiz Alanyaspor'la oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine, Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.

02.10.2019 13:36Fenerbahçe, tahkim kurulu'na gidiyor
Fenerbahçe ; Aytemiz Alanya spor'la oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine, Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.
Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'in 4'üncü haftasında ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada kural hatası yapıldığı yönündeki itirazının TFF tarafından reddedilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül 2019 tarihinde oynadığı müsabaka ile ilgili kulübümüzün yaptığı 'kural hatası başvurusu' ile ilgili TFF Yönetim Kurulu kararını dün akşam saatlerinde açıklamıştır. Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF'nin ilgili birimlerinden özellikle;
-MHK görüşünü,
-MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları,
-TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini talep etmiştir.
Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir."



Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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