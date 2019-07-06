06.07.2019 19:40
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Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam etti

Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam etti

Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ederken, sarı-lacivertli futbolcular taktik çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ederken, sarı-lacivertli futbolcular taktik çalışmalarını sürdürdü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesislei'nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde salonda idman gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip ikinci çalışmasını 18.30'da yarım saati basına açık olarak sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas istasyonları ile devam etti. 5'e 2 top kapma ile devam eden idman kapalı bölümde taktik çalışma ile son buldu.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)
Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Güncel

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