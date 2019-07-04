04.07.2019 20:15
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Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı. Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe akşam antrenmanında taktik çalıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve açma germe ile devam eden hazırlıkların basına açık olan son bölümünde ise futbolcular dar alanda çift kale maç çalışmasıyla idmanı tamamladı. Antrenmanda yeni transferler Allahyar, Kruse ve Murat Sağlam da yer aldı.
(Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız/İHA)
Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Güncel

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