Haberler» Güncel» Haber

Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

06.08.2019 14:40 Fenerbahçe taktik çalıştı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:48   Erzurum'da taşıt sayısı arttı
14:48   Google bir uygulamasını daha kapattı
14:46   İhtiyaç sahibi ailelere 'kapıya teslim' sıcak yemek
14:45   İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde incelemelerde bulundu
14:45   Büyükşehirden Kurban Bayramı'nda çevre hassasiyeti
14:45   PERYÖN'ün hikayesi diğer ülkelere ilham veriyor
14:45   'Dilencilere para vermeyin' tabelasının altında dileniyorlar