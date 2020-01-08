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Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, devre arası hazırlıklarını gerçekleştirdiği Antalya Belek'te bu sabah yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.

08.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:01 Fenerbahçe taktik çalıştı
, devre arası hazırlıklarını gerçekleştirdiği 'te bu sabah yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.

Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, bu sabah yaptığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular antrenörler eşliğinde açma germe çalışması yaparken, idmanın basına açık olan son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de Gustavo, Isla ve Jailson dün akşam saatlerinde kampa katılıp antrenmanda yer alırken, Emre Belözoğlu rötar sebebiyle takıma katılamadı.

Sarı-lacivertliler çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Fenerbahçe, Antalya, Sabah, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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