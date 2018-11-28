28 Kasım 2018, 10:10
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Fenerbahçe Taraftarı Ersun Yanal İçin Samandıra'da Toplanacak

Fenerbahçe Taraftarı Ersun Yanal İçin Samandıra

Ersun Yanal'ın yeniden teknik direktörlüğe getirilmesini isteyen Fenerbahçe taraftarları, bugün Samandıra'da bir araya gelecek. Organizasyonun #SamandıradaYanalım etiketi sosyal medyada trend oldu.

Fenerbahçeli taraftarların başlattığı, #SamandıradaYANALIM etiketi Twitter'da TT oldu.
Ersun Yanal'ı yeniden Fenerbahçe'de görmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar, bugün 20: 00'da Samandıra Tesisleri önünde toplanacak. Yönetime Ersun Yanal çağrısında bulunmaya hazırlanan Fenerbahçeli taraftarlar, Twitter'da örgütlendi.
FATİH TERİM ÖRNEĞİ
Galatasaray taraftarları da geçen sezon Jan Olde Riekerink'in gönderilmesini isterken, Fatih Terim için tesislerin önünde toplanmış ve birkaç gün sonra anlaşma gerçekleşmişti. (Futbol Arena)
Twitter,Samandıra,Fenerbahçe,Ersun Yanal

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