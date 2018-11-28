Fenerbahçe Taraftarı Ersun Yanal İçin Samandıra'da Toplanacak

Fenerbahçeli taraftarların başlattığı, #SamandıradaYANALIM etiketi Twitter
'da TT oldu.
Ersun Yanal
'ı yeniden Fenerbahçe'de görmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar, bugün 20: 00'da Samandıra Tesisleri önünde toplanacak. Yönetime Ersun Yanal çağrısında bulunmaya hazırlanan Fenerbahçeli taraftarlar, Twitter'da örgütlendi.
FATİH TERİM ÖRNEĞİ
Galatasaray
Twitter,Samandıra,Fenerbahçe,Ersun Yanal
taraftarları da geçen sezon Jan Olde Riekerink'in gönderilmesini isterken, Fatih Terim
için tesislerin önünde toplanmış ve birkaç gün sonra anlaşma gerçekleşmişti. (Futbol
Arena)
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:10