Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe taraftarı Galatasaray forması yaktı

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisi için Türk Telekom Stadı'nda gitti. Taraftarı Ali Koç uğurlamıştı. Stada girmek için polis kontrolünden geçen Fenerbahçeli bazı taraftarlar Galatasaray forması yaktı.

28.09.2019 18:10

lker Stadyumu önünde toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından yapılan organizasyonla getirilen otobüslere bindi ve saat 16.00'da stadyuma hareket etti. Toplam 35 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıkan taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada gidiyor.

ALİ KOÇ TARAFTARLARI UĞURLADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ülker Stadyumu önüne geldi. Başkan Koç, tek tek otobüsleri gezerek taraftarları stada uğurladı. Taraftarlar, Başkan Ali Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı, 25 otobüsle Seyrantepe'ye hareket etti. Taraftarların gidişinde emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, taşkınlık çıkarın bazı kişiler ise gözaltına alındı.

GALATASARAY FORMASI YAKILDI

Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları stada hareket saatini beklerken Galatasaray forması yaktı.

Fenerbahçe taraftarı Galatasaray forması yaktı

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(16)
ŞAKİR:Ben fenerliyim ama sorsanız tek futbolcu bilmem umrumda değildir. Futbolun gözümde zerre değeri yok. Başta fotoğraftaki teröristten farkı olmayan mallar yüzünden. Lan bu bir spor eğlen stres at yeri gelince güzelce konuş, tartış. Ne bu ya. Otobüse binerler ana avrat tezahüratlar, adam bıçaklama, forma yakma, cam çerçeve indirme. Siz yırtının, yakınlarınızı futbol yüzünden kırın, oradada futbolcular her şeyin en iyisine sahip olsun. Yırtın boğazınızı, gtünüzü
Yayından Kaldır
15 2
Cevap yaz
RECEP:hiç şaşırmadım karektersiz şikecilerden başka ne beklenir
Yayından Kaldır
15 3
Cevap yaz
CEMO:Yakın yakın akşamda siz yanarsınız yenilince hırsınızdan
Yayından Kaldır
9 3
Cevap yaz
BELHANDA:TERORİSTTEN NE FARKINIZ KALDI DAĞDAKI DE YAKIYOR ŞEHİRDEKİDE
Yayından Kaldır
17 3
Cevap yaz
ASD:Hoca Osrursa cemaat neler yapar taraftarda başkanıyla aynı seviyeye duşmuş ezik Fenevliler şımarık zengin cocuğu ali koc un talebelerinden başka ne beklenir zaten seviyeyi tuvalet ayarına getirdin kucuk enişte koc ovun eserinle bugun kan dokulurse derbide buda senin sayende kucuk enişte koc sen gider malikanendee viskini yudumlamaya devam edersin zaten ne yapsan sana serbest ceza felan da almıyorsun oh ne guzel hayat
Yayından Kaldır
9 2
Cevap yaz
GERÇEKÇİ:it sürüsü bunlar
Yayından Kaldır
38 2
Cevap yaz
HASAN KESKİN:Bunu yapanlar o formanın üzerinde ay yıldızın olduğunu unutmamalılar.
Yayından Kaldır
35 3
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Terörist zihniyeti. . .
Yayından Kaldır
34 3
Cevap yaz
AD:Dört tane Soytarı. . .
Yayından Kaldır
27 3
Cevap yaz
YANİ..:BUNU YAPAN HOLİGANLAR ÜZERİNDEKİ AY YILDIZI GÖRMEDİLER Mİ BUNLARA GEREKEN CEZA VERİLMELİ
Yayından Kaldır
18 2
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
22:39 Canlı yayın duyurusu
22:38 Bakan kasapoğlu: her iki takımı da tebrik ediyorum
22:34 Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası
22:32 Sea To Sky Enduro Yarışları
22:31 Fenerbahçeli oyunculardan beraberlik yorumu
22:30 Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yine zorlandı
22:28 Galatasaraylı oyuncular derbi sonucunu değerlendirdi