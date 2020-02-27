Fenerbahçe taraftarı, Obradovic'i istifaya davet etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 9 sene sonra sarı lacivertli rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Ülker Arena açıldığından bu yana aynı zamanda bu sahada ilk kez kazanan Galatasaray, böylelikle futbolda ve basketbolda 4 gün içinde Fenerbahçe'ye karşı hem futbol, hem de basketbolda rakip sahada üst üste 2 galibiyet elde etmiş oldu.

"OBRADOVIC İSTİFA"

Maçtan sonra sarı-lacivertli taraftarların başta Obradovic olmak üzere Sloukas ve Kalinic'e tepkisi vardı.

Obra'nın Sloukas ve Kalinic ısrarına tepki gösteren taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya çağırdı.

Obradovic'le ilgili taraftarların yaptığı bazı yorumlar şöyle;