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Fenerbahçe taraftarı, Obradovic'i istifaya davet etti

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'ya evinde mağlup olan Fenerbahçe Beko'da sarı-lacivertli taraftarlar Obradovic'i eleştirdi. Oyuncu seçimleriyle ilgili eleştirilen deneyimli çalıştırıcıya istifa tepkisi gösterildi.

27.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:20Fenerbahçe taraftarı, Obradovic'i istifaya davet etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde Doğa Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 9 sene sonra sarı lacivertli rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Ülker Arena açıldığından bu yana aynı zamanda bu sahada ilk kez kazanan Galatasaray, böylelikle futbolda ve basketbolda 4 gün içinde Fenerbahçe'ye karşı hem futbol, hem de basketbolda rakip sahada üst üste 2 galibiyet elde etmiş oldu.

"OBRADOVIC İSTİFA"

Maçtan sonra sarı-lacivertli taraftarların başta Obradovic olmak üzere Sloukas ve Kalinic'e tepkisi vardı.

Obra'nın Sloukas ve Kalinic ısrarına tepki gösteren taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya çağırdı.

Obradovic'le ilgili taraftarların yaptığı bazı yorumlar şöyle;


Ivan Obradovic, Malcolm Thomas, Galatasaray, Spor

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NEVŞEİRLİ:nankörlük yapmayın arkadaşlar bu adamın başarılarını ne çabuk unuttunuz
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