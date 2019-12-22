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Fenerbahçe taraftarı Samandıra'da toplandı

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.

22.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:47 Fenerbahçe taraftarı Samandıra'da toplandı
'de derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Taraftarların arasında bulunan minik Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı kameralara poz verdi.

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplandı. Günün erken saatlerinde tesislere gelen taraftarlar takımlarını stada uğurlamak için beklemeye koyuldu. Öte yandan babasıyla tesislere gelen minik bir Beşiktaş taraftarının Fenerbahçeli taraftarlarla kameralara poz vermesi büyük ilgi topladı. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Samandıra, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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