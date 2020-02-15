Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Rakibine 2-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Başkent ekibi karşısında oynanan etkisiz oyuna tepki gösterirken, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.
ÜST ÜSTE 3 MAÇ GALİBİYET GELMEDİ, TEPKİLER YÜKSELDİ
Taraftarlar, takımın üst üste 3. maçında da galibiyetle tanışamaması nedeniyle sosyal medyada tepkisini dile getirdi.
İşte Ersun Yanal'la ilgili yapılan yorumlar;