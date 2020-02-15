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Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı

Fenerbahçeli taraftarlar, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan ve etkisiz bir performans gösteren takımlarına tepki gösterirken, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.

15.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:31

Süper Lig'in 22. haftasında , deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Rakibine 2-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkent ekibi karşısında oynanan etkisiz oyuna tepki gösterirken, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.

ÜST ÜSTE 3 MAÇ GALİBİYET GELMEDİ, TEPKİLER YÜKSELDİ

Taraftarlar, takımın üst üste 3. maçında da galibiyetle tanışamaması nedeniyle sosyal medyada tepkisini dile getirdi.

İşte Ersun Yanal'la ilgili yapılan yorumlar;

Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı

MKE Ankaragücü, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


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