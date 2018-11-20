20 Kasım 2018, 11:40
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Gomis'in Fenerbahçe'ye Gideceği İddiaları, Taraftarları Heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'i transfer edeceği yönündeki haberler sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Batefimbi Gomis'i transfer etmeyi planladığı yönünde çıkan haberler Sarı-Lacivertli taraftarı heyecanlandırdı. Yaşanan gelişmeler sosyal medyada geniş yankı bulurken, Fenerbahçeli taraftarların çoğu Gomis'in takıma önemli katkı yapacağı kanaatinde.

TAM İSABET OLUR!

Fenerbahçeli taraftarlar, "Gomis Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra eski takımının nasıl sıkıntı yaşadığı ortada. Geçen yılki performansı da inanılmazdı. Fenerbahçe yönetimi bu transferi bitirirse en akıllı transferi yapmış olur. Üstelik Gomis ligi de çok iyi tanıyor ve Süper Lig'in sertliğine de son derece alışık" ifadelerini kullandılar.

Galatasaray,Fenerbahçe

YORUMLAR (12)
LOVEE: Arkdşlar twet falan atın gomis değil wanger love aldıralım ii yapar bizde cok iyi
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Yok artık gomis yerine dedemi transfer edecekler neredeyse o yaştaki adamı alıp ne yapacaksın yahu. . .
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LOVEE: Başkan wanger love al bize gomisden daha iyi bnce bizzde iş yapar
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H.DENİZ Ç.: beyaz tv nin konuştupu cümleyi dikkate alan insanlara şaşırıyorum. . haber ordan çıktıysa internetin fişi çekesim geliyor
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  • HAYDARRRR : beyaz tv naptı size birader :)) kuyruk acınız neden. asıl yalan haber yapan fox tv de takıl sen :))
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