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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

Süper Lig'in 23. haftasında taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'a 20 yıl sonra sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar Başkan Ali Koç'a tepki gösterirken, Teknik Direktör Ersun Yanal'a da istifa çağrısı yaptı.

23.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:01
Süper Lig'in 23. haftasında taraftarı önünde ezeli rakibi 'a 20 yıl sonra sahasında 3-1 mağlup olan 'de taraftarlar Başkan Ali Koç'a tepki gösterirken, Teknik Direktör Ersun Yanal'a da istifa çağrısı yaptı.
Galatasaray karşısında taraftarı önünde 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve 20 yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a tepki gösterdi. Stadyumun protokol kapısında toplanan taraftarlar, 'Ersun Yanal istifa' tezahüratları yaptıktan sonra Ali Koç ve Yönetim Kurulu'na da tepki gösterdi. 'Ali Koç gelecek hesap verecek' diye tempo tutan ve yönetimi de istifaya davet eden taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de bağırdı. Bazı taraftarlar çıkış kapısı önünde bulunan demir parmaklıkları kırdı.
Taraftarların kısa sürede sayısının artması üzerine, çevik kuvvet ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.
(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

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Kaynak: İHA


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