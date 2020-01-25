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Fenerbahçe taraftarından Elazığ'a destek

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlar atkılarını sahaya atarak, 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu.

25.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:19Fenerbahçe taraftarından Elazığ'a destek
ile arasında oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlar atkılarını sahaya atarak, ' üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında taraftarlar Elazığ'daki depremzedeleri unutmadı. Sarı-lacivertli seyirciler, müsabakanın uzatma dakikalarında Elazığ'da yaşanan depremde dışarda kalan depremzedelere gönderilmek üzere atkılarını sahaya attı. Maçın bitimine 2 dakika kala tüm tribünler atkı ve berelerini sahaya gönderirken, 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ise atkıların sahaya atıldığı anda maçı kısa süreli olarak duraklattı.

Müsabakanın noktalanmasıyla atılan atkı ve bereler toplanarak, Kadıköy Belediyesi yetkililerine teslim edildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Fenerbahçe, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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