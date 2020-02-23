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Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Rocky göndermeli koreografi

Süper Lig'in 23. haftasında F.Bahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi gösterisinde bulundu. Okul açık tribününde açılan 'Rocky & Muhammed Ali' pankartlarıyla G.Saray'ın daha önce yaptığı koreografiye gönderme yapılırken, Maraton tribününde 'Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz' pankartı yer aldı.

23.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:34

- derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar 3 boyutlu bir koreografiye imza attı.

Kale arkasında organize olan Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın daha önce yaptığı Rocky koreografisine gönderme yaparak, efsane boksör Muhammed Ali'nin Rocky'yi yıktığı bir anı resmetti ve sarı-kırmızılı takıma yenilmedikleri 21. seneyi de öne çıkararak, "Round 21, Your fear, your past" (21. Raund. Korkun, geçmişin)" mesajını açtı.

"SENİ DE, SENİ SEVENİ DE SEVMİYORUZ" PANKARTI AÇILDI

Sarı - lacivertli taraftarlar, öte yandan iki büyük pankart da açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de, seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Rocky göndermeli koreografi

Muhammed Ali, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


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