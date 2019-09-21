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Fenerbahçe taraftarından Neslican Tay pankartı

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı için tribüne gelen Fenerbahçeli taraftarlar, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kanser hastası Neslican Tay için pankart astı.

21.09.2019 19:40

Fenerbahçe taraftarı, Ankaragücü maçında vefat eden Neslican Tay için pankart açtı. Kendisi de Fenerbahçe taraftarı olan Neslican Tay için,"Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin... MEKANIN CENNET OLSUN NESLİCAN 1998-"pankartı açtılar.

DÜN AKŞAM VEFAT ETTİ

Tümörden sol bacağını kaybeden Neslican Tay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm hastalara örnek olmuş ve binlerce kişinin gözdesi haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı video ile durumunun ağırlaştığını duyuran Neslican Tay, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Tay, yarın öğle namazına müteakip Rize'de toprağa verilecek.

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Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

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