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Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı Emin Can toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Erdek Fenerbahçe Taraftarları Derneği'nin kurucu başkanı olan Emin Can (59) toprağa verildi.

27.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:41Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı Emin Can toprağa verildi
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Erdek Taraftarları Derneği'nin kurucu başkanı olan Emin Can (59) toprağa verildi.

Erdek'te geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Emin Can için ilk tören Erdek Belediyesi önünde düzenlendi. Kalabalık bir topluluğun yanı sıra Erdeksporlu futbolcuların da katıldığı törende konuşan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Can'ın, Erdek'in sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkı sağladığını, belediye meclis üyeliği de yaptığını belirtti. Sarı, Erdek Fenerbahçe Taraftarları Derneği'ni kuran Can'ın, ilçeye ilk kez üç büyük kulüplerden birinin derneğini getirdiğini vurguladı.

Erdek Girit ve Rumeli Mübadilleri Derneği'nin kurucuları arasında yer alıp, bu derneğin yönetim kurulu üyeliğini de sürdürürken vefat eden Emin Can'ın tabutu, sarı-lacivertli Fenerbahçe bayrakla sarıldı. Cenaze, Yalı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Erdek mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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