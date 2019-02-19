19 Şubat 2019, 16:41
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Fenerbahçe Taraftarlarının Yoğun İlgisi Uçak Bileti Fiyatlarını 4 Kat Artırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Liginde 21 Şubat'ta Rus temsilcisi Zenit ile St. Petersburg'ta karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarının, Rusya'ya gitmek için uçak biletlerine yoğun ilgisi Türk Hava Yolları'nın İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde 4 kat artarak 6 bin liraya çıkmasına yol açtı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 tur ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Zenit'i 1-0 yenen Fenerbahçe, 21 Şubat Perşembe günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde tur atlama mücadelesine çıkacak. Birçok sarı lacivertli taraftar da Rusya'da takımı yalnız bırakmayacak.

ŞİRKETLER ÖZEL TUR PROGRAMLARI DÜZENLEDİ

Taraftarların yoğun ilgisini gören tur şirketleri de maç için 3 günlük özel tur programları düzenledi. Turların bir çoğun da yer kalmadı. Taraftarların ilgisi uçak bilet fiyatlarını da etkiledi. St. Petersburg kentine bilet fiyatları da özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde dikkat çekici rakamlara ulaştı.

BİLET FİYATLARI 6 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Normal günlerde Türk Hava Yollarının tek yönde 1,500 ile 1,750 lira arasında olan İstanbul- St. Petersburg uçuşları yoğun ilgiden dolayı Çarşamba ve Perşembe günü 6 bin liraya kadar yükseldi.

Petersburg,Fenerbahçe
Kaynak: DHA


YORUMLAR (16)
ADANA Lİ: O kadar parayı verirler maça giderler ayrıca bide yağlı güreşe tutuşurlar ondan sonra kriz var diye bagirirlar
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ADANA Lİ: Hulkun torunu helal sana be gardaş ben her zaman diyorum biz lüksün fakiriyiz gariban içinde firsatcilarin fakiriyiz
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ALİ: fener zaten elenir beikide hezimete uğrar maç bahane... şahane
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THETURK : Bende o kadar adamın sadece maç için gittiğine inanıyorum zaten.. ??
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GASSAN: Moskova aktarmalı 600
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