Fenerbahçe Taraftarlarının Yoğun İlgisi Uçak Bileti Fiyatlarını 4 Kat Artırdı

UEFA Avrupa Ligi son 32 tur ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Zenit'i 1-0 yenen Fenerbahçe, 21 Şubat Perşembe günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde tur atlama mücadelesine çıkacak. Birçok sarı lacivertli taraftar da Rusya'da takımı yalnız bırakmayacak.

ŞİRKETLER ÖZEL TUR PROGRAMLARI DÜZENLEDİ

Taraftarların yoğun ilgisini gören tur şirketleri de maç için 3 günlük özel tur programları düzenledi. Turların bir çoğun da yer kalmadı. Taraftarların ilgisi uçak bilet fiyatlarını da etkiledi. St. Petersburg kentine bilet fiyatları da özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde dikkat çekici rakamlara ulaştı.

BİLET FİYATLARI 6 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Normal günlerde Türk Hava Yollarının tek yönde 1,500 ile 1,750 lira arasında olan İstanbul- St. Petersburg uçuşları yoğun ilgiden dolayı Çarşamba ve Perşembe günü 6 bin liraya kadar yükseldi.

Kaynak: DHA