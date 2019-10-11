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Fenerbahçe tarihinde bir ilk: Kızlar için futbol okulu

Fenerbahçe Kulübü resmi Twitter hesabından, "Fenerbahçe Futbol Okullarında bir ilk: Kız çocukları sahaya!" paylaşımında bulundu. Sarı lacivertli ekip, kulüp tarihinde ilk kez kızlar için futbol okulu projesini hayata geçirdi.

11.10.2019 15:31

Fenerbahçe Kulübü, kız çocuklarını futbolla buluşturmak adına kulüp tarihinde bir ilk olarak "kızlar için futbol uygulamasını" hayata geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlanarak, "Kulübümüz, ülkemizin aydınlık yarınları için kız çocukları ve kadınlara eşit imkanlar sunulması, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sporun gücü ile kitleleri harekete geçirip farkındalık oluşturmak adına attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Fenerbahçe Spor Okullarımızın, kız çocuklarını futbolla buluşturmak adına kulüp tarihimizde bir ilk olarak kızlar için futbol uygulamasını hayata geçirdiğini paylaşmaktan gurur duyuyoruz." denildi.

Açıklamada, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde verilecek futbol eğitimi için, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocuklarının başvuru yapabileceği kaydedildi.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı paylaşım;

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Fenerbahçe tarihinde bir ilk: Kızlar için futbol okulu

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Futbol, Spor

YORUMLAR(6)
PROF. YORUMCU:KISKANANLAR ÇATLASIN
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DURAN TEKERLEK:erkeklerde başarılı olmuş gibi kızlar için spor okulu açıyor. komik misiniz la siz?
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VATANDAŞ:seni gidi yuvarlak tekerlek seniiii :))))))
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AHMET:zaten Fenerbahçeye de kızlar yakışır
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ÖMER:Helal olsun fenerbahçeye kendisine yakışanı yapıyor. Her şeyde öncelik fenerbahçeye bir spor kulübünden daha büyüktür.
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GS:ERKEKLERİ ŞİKESİZ BİRHALTA YARAMIYOR ONDANDIR
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