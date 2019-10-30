Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe mücadelesinde dördüncü gol geldi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'na konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

70' GOL! Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın attığı golle farkı tekrar ikiye çıkardı.

53' GOL! Tarsus İdman Yurdu, Çağrı'nın golüyle aradaki farkı bire indirdi.

46' Isla'nın yerine Jailson oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

42' Fenerbahçe, kritik bölgeden serbest vuruş kazandı. Frikiği kullanan Tolga Ciğerci, topu doğrudan dışarı vurdu.

28' GOL! Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

15' GOL! Fenerbahçe, Sadık'ın golüyle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

TARSUS İDMAN YURDU:Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat, Çağrı Yağız, Ali Yavuz, Artun

FENERBAHÇE:Altay, Murat, Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper, Deniz, Tolga, Zajc, Mevlüt