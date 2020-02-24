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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Galatasaray mağlubiyetinin ardından istifa ettiği konuşulan Ersun Yanal, Ülker Stadyumu'ndan ayılırken "İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.

24.02.2020 07:43 | Son Güncelleme: 24.02.2020 07:47

Galatasaray, ezeli rakibi 'yi 1999 yılından sonra ilk kez 'de yenmeyi başarırken Fenerbahçe son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü.

Maç sonu tribünlerden "Ersun Yanal istifa" sesleri yükseldi. Ardından da kamuoyunda Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edildi.

Ancak Yanal, istifa haberlerini yalanladı.

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Tecrübeli teknik adam, "İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.

Bu arada 58 yaşındaki teknik adam Ülker Stadı'ndan takım otobüsü ile değil, özel aracıyla ayrıldı. Maçtan 2 sat sonra stadyumdan ayrılan Yanal'a yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti. (Skorer)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor


HABER YORUMLARI (8)
BEYMEN06:TAZMİNAT ALMADAN HİÇ BİR TAKIMDAN AYRILMADI. FENERRBAHÇEDEN Mİ AYRILACAK. KOVULMAYI BEKLİYOR. . . .
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UĞUR YILMAZ:tazminatı almadan bir adım atmaz!
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SS HERYERDE:tazminat almadan gitmem diyor
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90A KUSURSUZ GÖNDERMİŞ:hellalll arkandayız:D
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DURAN TEKERLEK:bizim işimize gelir :D
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GS Lİ:Sonuna kadar diyosunya zaten sonu buraydı :D geldin oraya
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FENERBAHÇELİ:Vallahi ya daha ne sonu istiyo fenerbahçeyi bitirdi :D
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KAPAK:hadi lan, hiç bir güç seni orada tutamaz.
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