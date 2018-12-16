Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın Affını İstedi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi! Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi resmen başlarken, tecrübeli çalıştırının yönetimle yaptığı görüşmelerin detayları da ortaya çıktı. Yönetim kanadıyla, Ersun Yanal arasında Ozan Tufan konusu da yapılan görüşmelerin ardından netlik kazandı.

Tecrübeli teknik adam, takımın yetersiz oyun anlayışını baz alarak mevcut kadrodan en üst verimi almak için girişimlere başladı. Yanal, takımda kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın affedilmesini istedi.

Fenerbahçe'de Comolli'nin de olumlu karar vermesi sonucu yıldız oyuncunun takıma geri döneceği gelen bilgiler arasında.

KAMPTA YENİ BİR ŞANS VERİLECEK

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve U21'de idmanlarını sürdüren Ozan Tufan'ın, Ersun Yanal'ın gelişiyle tekrardan A takımda antrenmanlara çıkması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının asıl hedefi ise; devre arasındaki kampta takımı tekrardan toparlayıp, Ozan Tufan'ı eski günlerine kavuşturmak.

COMOLLİ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile Ozan Tufan, geçen haftalarda bir araya gelmişti. Comolli, "Şu an takıma dönersen katkın olabileceğini düşünüyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Ozan Tufan, eski hatalarını yine yapmayacağının altını çizmişti.

(Akşam)