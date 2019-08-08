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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemiyor

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İspanyollar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Simon Kjaer'i istemediğini yazdı.

08.08.2019 16:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemiyor

Fenerbahçe'de savunma hattına Zanka transferi dışında takviye için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gündemdeki isimlerden biri olan Simon Kjaer ile ilgili İspanyol medyasında yeni bir haber yer aldı. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre sarı lacivertlilerin Kjaer transferini kısa süre içerisinde bitirebileceği iddia edildi.

KJAER DÖNMEK İSTİYOR

Sevilla'nın kadroda düşünmediği oyuncuyu göndermek istediği ve İspanya'da cazip teklifler alamadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin de eski futbolcusu için ısrarının sürdüğü ve transferde 1 hafta içerisinde somut adımların atılabileceği belirtildi. Simon Kjaer'in de İstanbul'a dönme konusunda istekli olduğu vurgulandı.

"ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL"

Öte yandan İspanyol basının aksine Simon Kjaer transferinin Ersun Yanal'ın gündeminde olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'de yapılan transfer zirvesinde Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemediğini iletti. Kjaer'in eski fizik gücünde olmadığının tespit edilmesi nedeniyle Fenerbahçe transferde tercihini Zanka'dan yana kullandı. Aynı zamanda Sevilla'nın da hem maliyeti hem de fiziksel durumu nedeniyle Kjaer ile yolları ayırmak istediği ifade edildi.

(Futbol Arena)


Deportivo La Coruna, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Sevilla, Spor

YORUMLAR (3)
FUTBOL-İST: Ben söylüyorum siz inanmayın ve bu söylediklerimi buraya not alın, ilk GS derbisinde mağlup olursa Ersun gidici yerine gelecek hoca belli, yönetim dahil hiç kimse bu adamın başarılı olacağına inanmıyor, yönetim Emre ye güveniyor, Emre nin talimatları ile Ersun bu işi götürürse ne ala yok götüremez ise şimdiden hoca hazır, kimmi?işte onuda siz bulun, yada sizce Emre kimi ister diye bir ipucu vereyim. . Kjayer i istemeyen hoca kolay kolay olmaz ama sistemine uyup uymayacağının sorgusunu sorgular kafasında
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VEZİR42: ersun hoca ömründe böyle stoperi kimde görmüş boş yapmasın
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FENERLİ: Bu haberler yalan
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