Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Tavlada oynasak bile iddialıyız

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe, Mersin'de Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Teknik Direktör Ersun Yanal maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi. Yanal, "Bu tür maçları oynamak zor. Bu tür maçlarda çok fazla rotasyona alışık değilseniz ve oyun bütünlüğünüz daha oturmadıysa, oyuncuların da çoğunu kullanamadıysanız, bu maçlar sıkıntılı geçer." dedi.

"FENERBAHÇE OYNADIĞI HER KULVARDA İDDİALIDIR"

Yanal, "Hedefimizde Türkiye Kupası hep olacak, ligdeki hedefimiz belli. Fenerbahçe'nin hedefinde bu saatten sonra önündeki hedefleri gerçekleştirmek var. Fenerbahçe oynadığı her kulvarda iddialıdır. Fenerbahçe'nin genetiği böyle. Biz tavla bile oynasak iddialıyız." diye konuştu.