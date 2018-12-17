Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Zamana İhtiyacım Var

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maç sonunda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, şunları söyledi:

"Yaratıcı oyuncularımızın performansı yavaş yavaş düşmeye başladı. Hem sakatlıkları olması hem oyun ritimlerinin düşmesi, bu sonucu hazırladı. Son dakikada yediğimiz gol, Fenerbahçe'nin yememesi gereken bir goldü. Aslında her iki gol için de bunu söylemek lazım.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Fenerbahçe farklı bir oyun oynayacak ve beklentileri karşılayacak. Fenerbahçelilerin umutlarını boşa çıkarmayacağız. Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşmak için yola çıktık ve bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Planımı uygulamak için zamana ihtiyacım var. Hücum oyuncularımızın performansını ve oyun disiplinini arttırmalıyız. İstediğim oyun için altyapıyı hazırlamalıyız."