17 Aralık 2018, 23:09
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Zamana İhtiyacım Var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşmak için yola çıktık ve bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Planımı uygulamak için zamana ihtiyacım var." dedi.

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maç sonunda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, şunları söyledi:

"Yaratıcı oyuncularımızın performansı yavaş yavaş düşmeye başladı. Hem sakatlıkları olması hem oyun ritimlerinin düşmesi, bu sonucu hazırladı. Son dakikada yediğimiz gol, Fenerbahçe'nin yememesi gereken bir goldü. Aslında her iki gol için de bunu söylemek lazım.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Fenerbahçe farklı bir oyun oynayacak ve beklentileri karşılayacak. Fenerbahçelilerin umutlarını boşa çıkarmayacağız. Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşmak için yola çıktık ve bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Planımı uygulamak için zamana ihtiyacım var. Hücum oyuncularımızın performansını ve oyun disiplinini arttırmalıyız. İstediğim oyun için altyapıyı hazırlamalıyız."

Ersun Yanal,Fenerbahçe

YORUMLAR (4)
BEŞİKTAŞK: aynen beyler kovulana kadar zamana ihtiyacı var hahahaha
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KÖFTECİ SELAHATTİN: SEN LİGDE 17. SIRADA OL, MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARDA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR DE. LAN TAKIM PTT LİGİNE YOKUŞ AŞAĞI GİDİYOR, SENİN SÖYLEDİKLERİNE BAK. BAŞKANINDAN HOCASINA, FUTBOLCUSUNDAN, TARAFTARINA AKIL TUTULMASI YAŞIYOR
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TUNÇ06: ADAM HAKLI ZAMANA İHTİYAÇ VAR TRABZONA DA ÖYLE DEMİŞTİ YA GÖZÜNÜZÜ AÇIK 40 TANE ERSUN GELSİN BUTAKIMI DÜZELTEMEZ OYUNCULAR BERBAT.HELE Kİ HARUN HARUN HARUN REZİL YA.
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MUHAMMED: Adam haklı beyler 2 günde ne yapabilir
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