Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman, Beşiktaşlı Tolgay'ın Peşine Düştü

Fenerbahçe'de Erwin Koeman ocak ayındaki ara transfer dönemi için yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcının sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmede takımın hangi mevkilere ihtiyacı olduğunun masaya yatırdığı bildirildi.

"TOLGAY'I YAKINDAN TANIYORUM"

Takvim'de yer alan habere göre Koeman, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın transferine sıcak baktığı ve "Tolgay'ı yakından tanıyorum. Kaliteli bir orta saha. Takıma transfer edilirse bize güç katar" dediği aktarıldı.

"ORTA SAHA LAZIM"

Hollandalı teknik adam, Tolgay transferi gerçekleşmezse de orta sahaya oyuncu istedi. Koeman, "Oyunun her iki yönünü de oynayabilen bir merkez ortaya sahaya kesinlikle ihtiyacımız var" dedi.

KALİTELİ STOPER İSTEDİ

Stoper mevkisine de transfer isteyen Erwin Koeman, "Zaten sayı olarak da stoper sayımız az. Kaliteli bir stoper alınırsa sezon sonuna kadar bu bölgede sıkıntı yaşamayız" ifadesini kullandı.