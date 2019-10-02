Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'na başvuracak

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurusunun reddedilmesinin ardından TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

02.10.2019 13:58Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'na başvuracak
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanya spor maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurusunun reddedilmesinin ardından TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun karşılaşmada kural hatası olmadığı kararını verdiği hatırlatılarak, "Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz." denildi.
Sürecin sonuna kadar takip edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF'nin ilgili birimlerinden özellikle; MHK görüşünü, MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları, TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini talep etmiştir. Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:47 Mönchengladbach hazırlıklarını tamamladı
21:44 Marcel koller: trabzonspor'un ofansif yönü bizi zorlayacak ancak önlemleri aldık
21:37 Marco rose: baskılı oynayacağız
21:31 Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak
21:18 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
21:16 Marcel Koller: Zorlayacaklar ama önlemler aldık
21:16 Beşiktaş, Wolverhampton'a hazır