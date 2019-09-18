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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı

Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan kural hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu.

18.09.2019 12:58

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu. Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı.

TFF'YE İTİRAZ YAPILDI

Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli hukuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.

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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR(25)
MHS:Ne kadar boş beleşsin be şikebahçe
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BJK:23DK 3 PENALTI OLMAZ YANLIŞ KURAL HATASI VAR , FENEVE 23 DK DA 4 PENALTI VERİLMELİ ALANYA MAÇI YENİLENMELİ HATTA GEÇMİŞ YIL MAÇLARI İPTAL EDİLİP YENİSİ YAPILMALI HATTA GEÇMİŞ TÜM ŞAMPİYONLUKLAR FENEVE VERİLMELİ
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ADINIZI YAZIN:Aslında değerlendirilecektir tabii ama baştan itibaren olmasada kural hatasının yapıldığı dakikadan sonrası aynı skor ve şartlar altında devam edilebilir. . . seçenek. . .
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FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB:Bence de kural hatası var Alanya''yı ligden düşürün 3 tane atması yanlıştı.
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CİVCİV:GERÇEKTEN BAŞVURMUŞMU LA HARBİDEN YAPMIŞ MI BUNU BUKADARMI KÖTÜ DURUMDA FENEVBAHÇE LA TÜH ALLAH BELANIZI VERSİN EZİK CİVCİVLER SİZİ. . .
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DOGRULARI SOYLEYEN ADAM:SAMPIYONLUGUN BIR ASALETI OLUR O ASALETTE BU KAYPAK FENERBAHCEDE YOK 3-1 SKORLA KAYBEDILMIS BIR MACIN TEKRARINI ISTEMEKKERHANEDE BAKIRE ISTEMEK KADAR SACMA.
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GSLİMETİN:METİNLER KAREKTERLİ OLUR O İSİM ORYA YAKIŞMAMIŞ
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METİNNEDİRSENİNNİYETİN:Aziz başkanında dediği gibi yaptıysam fenerbahçe için yaptım . . . . hadi feneristler bunu da açıklayın.
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METİN:lig daha yeni başladı cinconlular iyi gittiği halde ağlamaya başladı Adalet yoksa cincon varmış hehe siz önce ağlaya ağlaya şampiyon olduğunuz son senelere bakın yok var sistemi bilmem ne hadi naaşşşş (Sana illaki cinconlu demiyorum)
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FB''Lİ:boş konuşmayın ortada bir hata varsa ki var o zaman maç tekrar edilir
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