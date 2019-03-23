Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin Doğum Gününü Kutladı, Sosyal Medya Yıkıldı

Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray ile sözleşmesi biten Tolga Ciğerci'yi transfer etmişti. Sakatlığı bulunan futbolcu sarı lacivertli takım ile hiç maça çıkmadı. Tedavisi hala devam eden futbolcuya sarı lacivertli ekibe gönül veren isimler her fırsatta tepki gösteriyordu.

Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından Tolga Ciğerci'nin doğum gününü kutlaması bunun son örneklerinden oldu. 27 yaşındaki futbolcu için yapılan paylaşımın altında yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;