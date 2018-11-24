Fenerbahçe, Trabzon'da

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
, Trabzon'a geldi.
Özel bir uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı. Başkan Ali Koç
'un da yer aldığı kafilenin gelişinde, terminalde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti. - TRABZON
Trabzonspor,Fenerbahçe,Trabzon
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:42