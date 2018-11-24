24 Kasım 2018, 20:42
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Fenerbahçe, Trabzon'da

Fenerbahçe, Trabzon

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon’a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Özel bir uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı kafilenin gelişinde, terminalde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti. - TRABZON Trabzonspor,Fenerbahçe,Trabzon
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:42



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