24 Kasım 2018, 20:49
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Fenerbahçe, Trabzon'da

- Fenerbahçe, Trabzon'daTRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

- Fenerbahçe, Trabzon'da

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Özel bir uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı kafilenin gelişinde, terminalde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti. Trabzonspor,Fenerbahçe,Trabzon
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:49



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