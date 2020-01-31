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Fenerbahçe, Trabzon'da

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon'a geldi.

31.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:21Fenerbahçe, Trabzon'da
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Trabzon'a geldi.

1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Medical Park Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Trabzon Havalimanı'na, saat 18.45 sıralarında inen sarı-lacivertli ekip daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe kafilesinin otele giden yol güzergahında alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti. - TRABZON

Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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