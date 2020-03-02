Fenerbahçe Trabzon'da

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor
'a konuk olacak Fenerbahçe
, Trabzon'a geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından Antalya'da kupa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a geldi. Saat 17.40 sıralarında Trabzon'a inen sarı-lacivertli kafile daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
(İHA)