Fenerbahçe, Trabzonspor'a Konuk Oluyor!

Fenerbahçe
, Trabzonspor
maçı hazırlıklarını tamamladı. Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen son idman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra tüm futbolcular sahaya geçerek, çift kale maça başladı. Taktik ağırlıklı geçen idmanın ardından özel olarak şut ve pas çalışması oldu. Fenerbahçe, milli takımdan dönen futbolcularıyla beraber Trabzonspor maçına hazırlandı.
Isla tek idmanla
Sarı-lacivertlilerde, zorlu karşılaşma öncesi bir diğer sıkıntılı konu Mauricio Isla
oldu. Şener Özbayraklı
'nın sakatlıktan yeni kurtulması Erwin Koeman'ın orta sahadaki planlarını bozdu. Şener'in yerine sağ bekte Isla görev yapacak. Isla'yı Alanyaspor
maçındaki gibi orta sahada düşünen Koeman'ın bu planı sekteye uğradı.
Sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden olan Isla, maça da oldukça yorgun çıkacak. Şili
'nin Honduras
ile oynadığı maçın tamamında forma giyen tecrübeli futbolcu zorlu bir yolculuk geçirdi. Şili'den aktarmalı uçak ile İstanbul
'a ulaşan 30 yaşındaki futbolcu, tek çalışmanın ardından akşam uçağı ile de Trabzon'a geçti. Şili, İstanbul ve Trabzon arasındaki yolculuk Isla'yı yıprattı.
Şili,Trabzonspor,Fenerbahçe
Ligde F.Bahçe
önde
Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 90 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 31 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.Fenerbahçe'nin ligdeki 119 golüne, Trabzonspor 89 golle cevap verdi. Geçen sezonki maçlarda taraflar İstanbul'da 2-2, Trabzon'da da 1-1 berabere kaldı.
Hasreti bitirme zamanı
Trabzonspor, 8 yıllık galibiyet hasretini bitirip, taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Tüm biletlerin tükendiği zorlu maç öncesi kaptan Jose Sosa
önderliğinde bordo-mavililer
3 puanı alarak hem derbi zaferini amaçlıyor hem de lige yeniden tutunmayı hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor, hem sezonu kazanma adına hem de prestij açısından çok önemli bir maça çıkıyor.
Bordo-mavililer ezeli rakiplerinden Fenerbahçe karşısında büyük bir hasreti bitirmek istiyor. Ünal Karaman
'ın takımı 18 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası
olmak üzere oynadığı 18 resmi maçın 10'unu kaybetti, 8'inde berabere kalarak, galip gelemedi.
En son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparak maçta yedek kulübesinde bulunan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak sahaya çıkacak.
Karadeniz
ekibi, 8 yıl aradan sonra taraftarına Fenerbahçe karşısında 3 puan hediye etmenin mücadelesini verecek.
İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri de tükendi.41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Stadı'nın tamamını bordo-mavili taraftarlar dolduracak. Bu arada, Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, bugün takım kaptanı olarak sahaya çıkacak. Onur Kıvrak
ve Burak Yılmaz
'ın kadro dışı kalmasıyla iki isim dikkat çekecek. Genç
kaleci Uğurcan Çakır'a forma şansı doğarken, Hugo
Rodallega da tek forvet olarak görev yapacak.
Yeni statta ikinci kez
Trabzonspor, yeni stadı Medical Park'ta Fenerbahçe ile 2. kez karşılaşacak. İlk olarak geçen sezonun 19. haftasında sarı-lacivertlileri ağırlayan bordo-mavililer, 1-1 berabere kalmıştı. Evinde Fenerbahçe'ye karşı 8 yıldır kazanamayan Karadeniz ekibi, 7 lig maçında galip gelemedi.
25 Kasım 2018 Pazar 09:07