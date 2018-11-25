Fenerbahçe, Trabzonspor'a Konuk Oluyor!

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 90 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 31 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.Fenerbahçe'nin ligdeki 119 golüne, Trabzonspor 89 golle cevap verdi. Geçen sezonki maçlarda taraflar İstanbul'da 2-2, Trabzon'da da 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor, hem sezonu kazanma adına hem de prestij açısından çok önemli bir maça çıkıyor.

Bordo-mavililer ezeli rakiplerinden Fenerbahçe karşısında büyük bir hasreti bitirmek istiyor. Ünal Karaman 'ın takımı 18 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 18 resmi maçın 10'unu kaybetti, 8'inde berabere kalarak, galip gelemedi.

En son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparak maçta yedek kulübesinde bulunan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak sahaya çıkacak.

Karadeniz ekibi, 8 yıl aradan sonra taraftarına Fenerbahçe karşısında 3 puan hediye etmenin mücadelesini verecek.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri de tükendi.41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Stadı'nın tamamını bordo-mavili taraftarlar dolduracak. Bu arada, Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, bugün takım kaptanı olarak sahaya çıkacak. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz 'ın kadro dışı kalmasıyla iki isim dikkat çekecek. Genç kaleci Uğurcan Çakır'a forma şansı doğarken, Hugo Rodallega da tek forvet olarak görev yapacak.