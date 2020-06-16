Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor hakemi kimler?

Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ muhtemel 11'i! Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ karşı karşıya olacak. Koronavirüs sebebiyle maçlara bir süre ara verilmişti. Sıkı tedbirlerle gerçekleşecek olan Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor hakemi kimler?
16.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:54

Maçlar koronavirüs arasından sonra tekrar başladı. Ziraat Türkiye Kupasında ilk maç Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ arasında oynanacak. İki köklü kulüpün karşı karşıya geleceği maçlarda heyecan dorukta. Futbol severler derbide muhtemel 11'leri ve hakemleri merak ediyor. Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR AŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ZTK'da oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı 16 Haziran 2020 tarihinde, saat 20.45'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda gerçekleşecek. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakıryönetecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR AŞMAÇI HANGİ KANALDA?

16 Haziran Salı günü ATVekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE

Altay Bayındır,

Simon Falette

Serdar Aziz

Luiz Gustavo

Nabil Dirar

Emre Belözoğlu

Ozan Tufan

Garry Rodrigues

Mehmet Ekici

Ferdi Kadıoğlu

Vedat Muriç

TRABZONSPOR AŞ

Uğurcan

Pereira

Costa

Campi

Novak

Abdulkadir Parmak

Sosa

Abdülkadir Ömür

Ekuban

Nwakaeme

Sörloth.

Etiketler: Trabzonspor, Fenerbahçe, Türkiye, Gündem, Güncel, Haber
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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