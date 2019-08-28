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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.

28.08.2019 12:24 Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe- Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde:

30 Ağustos Cuma

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

01 Eylül Pazar

19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek

21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus

21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy - İSTANBUL

Fırat Aydınus, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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