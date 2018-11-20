20 Kasım 2018, 17:30
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Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu  Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde  gerçekleştirildi.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmanın ilk  bölümünde futbolcular salonda çalıştı. Daha sonra sahaya geçen  sarı-lacivertliler, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda top  kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu. Dar alanda gerçekleştirilen hücum  defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Fenerbahçe, Trabzonspor müsabakası hazırlıklarını yarın yapacağı  antrenmanla sürdürecek.
  
Futbol,Trabzonspor,Fenerbahçe

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