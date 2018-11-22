Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor,Fenerbahçe
22 Kasım 2018 Perşembe 14:19