Haberler» Güncel» Haber

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

27.08.2019 22:15 Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman, üçerli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Yeni transfer Fransız savunma oyuncusu Adil Rami de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
(İHA)

Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:51   Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda
23:48   Gazze'de ampute futbol liginin ilk karşılaşması yapıldı
23:47   Batmanlı öğrenciler, Muğla'da
23:46   Hırsızlık zanlısı otomobille kaçarken engelli çocuğa çarptı
23:46   Kerkük'teki göçmen kampında aranan 8 DEAŞ'lı yakalandı
23:45   Yangın çıktı, aile fertleri kavga etti
23:44   Gazze'de ampute futbol liginin ilk karşılaşması yapıldı