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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

31.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:03Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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