Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor 'a konuk olacak Fenerbahçe , bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde Antalya 'da konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16: 30'da Antalya'dan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.